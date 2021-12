'Brigitte Macron era un uomo', Première Dame sporge denuncia

(ANSA) - PARIGI, 22 DIC - Una fake news con il probabile intento di destabilizzare il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte a meno di cinque mesi dalle elezioni presidenziali del 2022, secondo cui Première Dame di Francia sarebbe in realtà una transgender, nata uomo e il cui nome di nascita sarebbe Jean-Michel Trogneux, da cui l'hashtag #JeanMichelTrogneux che dal 7 novembre gira su Twitter ed altri social. Una campagna online contro la quale la signora Macron ha deciso ora di sporgere denuncia.

Ma non è tutto: secondo gli autori della campagna sul web, la First Lady di Parigi non sarebbe nemmeno la madre dei propri figli. Bufale che secondo France Info sarebbero stata diffuse da ambienti anti-Macron cospirazionisti e vicini all'estrema destra. Secondo Libération. sono oltre 57.000 i messaggi diffusi sui social con l'hashtag #JeanMichelTrogneux. La fake news è stata condivisa, in particolare, "da profili ostili a Emmanuel Macron, di ambienti vicini all'estrema destra, antivax o covid-scettici", precisa il giornale.

Non è la prima volta che la Première Dame è oggetto di attacchi legati alla sua età o al suo fisico. Del resto, durante la campagna presidenziale che nel 2017 lo portò all'Eliseo, lo stesso Macron fu oggetto di voci su una sua presunta relazione omosessuale con l'allora presidente di Radio France, Mathieu Gallet. Voci che Macron stesso neutralizzò con una battuta fulminante durante un incontro elettorale a Parigi, nel febbraio 2017, a pochi mesi dal suo trionfo all'Eliseo: "Non ero io, era il mio ologramma". (ANSA).