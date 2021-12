Austria, stretta e coprifuoco dal 27 dicembre

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - L'Austria applicherà dal 27 dicembre una nuova stretta per frenare la diffusione della variante Omicron. Torna il coprifuoco per bar e ristoranti alle ore 22 e scattano alcune restrizioni per eventi. La presidente della task force nazionale "Gecko", chief medical officer Katharina Reich, ha rivolto un appello agli austriaci a rinunciare alle feste di Capodanno. "Festeggiate possibilmente all'aperto, in ambito ristretto e solo con vaccinati", ha detto Reich. (ANSA).