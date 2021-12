Vaccini: Spagna, 1ª dose all'11,2% nella fascia 5-11 anni

(ANSA) - MADRID, 21 DIC - Sono oltre 373.000 i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni già vaccinati con una prima dose pediatrica anti-Covid in Spagna, l'11,2% del totale della popolazione in questa fascia. Lo si apprende dai dati pubblicati dal ministero della Sanità spagnolo, con informazione relativa ai primi 4-5 giorni di campagna (a seconda della regione).

Tra gli over 12, l'89,7% della popolazione ha completato un primo ciclo di vaccinazione. Al 72,8% degli over 60 è stata somministrata anche la terza dose. (ANSA).