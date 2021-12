Covid: Thailandia reintroduce quarantena all'arrivo

(ANSA) - BANGKOK, 21 DIC - La Thailandia reintrodurrà da oggi, come misura preventiva contro la variante Omicron del coronavirus, una quarantena obbligatoria di 7-10 giorni in albergo per gli arrivi dall'estero: la misura sospende almeno fino al quattro gennaio la procedura semplificata del 'Thailand Pass' introdotta lo scorso novembre. Lo ha annunciato un portavoce governativo.

"Dal 21 dicembre, non ci saranno più nuove registrazioni per il 'Test and Go' (ovvero il programma che permette l'ingresso con il 'Thailand Pass', ndr) , ma solo la quarantena o la 'Phuket Sandbox'", ha detto il portavoce Rachada Dhanadirek riferendosi al programma pilota che da oggi offre una alternativa alla quarantena solo per coloro che vanno a Phuket.

Il 'Thailand Pass' rilasciato dalle autorità di Bangkok, semplificava l'ingresso nel Paese, attraverso il 'Test and Go', obbligando a una sola notte in hotel e a un tampone molecolare i turisti vaccinati e dotati di assicurazione sanitaria, se provenienti da una lista di oltre cinquanta Paesi. Nel frattempo, le 90mila persone già in possesso del 'Thailand Pass' potranno entrare in Thailandia entro il 10 gennaio, ma con restrizioni supplementari non ancora chiarite dalle autorità.

