Zappia, su parità genere c'è un cambio di passo alla Farnesina

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "E' straordinario che per la prima volta ci sia una sessione dedicata alla parità di genere alla Farnesina e in generale alla politica estera". Lo ha detto Mariangela Zappia, ambasciatrice d'Italia a Washington, intervenendo al forum 'Il ruolo delle donne in diplomazia' nell'ambito della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina. "C'è un cambiamento di passo e questo cambiamento di passo lo dobbiamo al ministro Di Maio e a questa amministrazione" del ministero degli Esteri, ha sottolineato la diplomatica ringraziando anche l'Associazione Donne Italiane Diplomatiche.

"Dobbiamo fare di più, i numeri sono ancora molto limitati.

Non abbiamo direttori generali donna ad esempio, non è una critica ma va fatta un'azione di riequilibrio", ha sottolineato l'ambasciatrice. (ANSA).