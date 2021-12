Sarah Palin, 'Il vaccino? dovranno passare sul mio cadavere'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Over my dead body". Ovvero "dovranno passare sul mio cadavere" piuttosto che essere obbligata a fare il vaccino contro il covid. Lo ha detto Sarah Palin, ex governatrice dell'Alaska e candidata vicepresidente degli Stati Uniti nel 2008, intervenendo ad 'americafest', un evento di tre giorni a Phoenix, in Arizona, dove ha anche criticato il virologo americano Anthony Fauci. Lo riferisce l'Independent.

Palin era risultata positiva al covid lo scorso marzo.

(ANSA).