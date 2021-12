Migranti: naufragio Manica, denunciati soccorsi Francia e Gb

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - L'associazione di aiuto ai migranti Utopia 56 ha annunciato oggi di aver sporto denuncia per "omicidio colposo" e "omissione di soccorso" contro il prefetto marittimo della Manica e due responsabili dei soccorsi francese e britannico, dopo il naufragio costato la vita a 27 migranti, a fine novembre.

Rivelata dal giornale Le Monde, la denuncia è stata depositata venerdì presso la procura di Parigi. E' rivolta contro il prefetto marittimo, Philippe Dutrieux, il direttore del Centro Regionale Operativo di Sorveglianza e Salvataggio (Cross) Gris-Nez Marc Bonnafous, nonché la direttrice dei soccorsi marittimi inglesi (Her Majesty's Coastguards) Claire Hugues.

Nelle ultime settimane, diverse testimonianze di persone vicine alle vittime e i tabulati delle chiamate telefoniche hanno riferito che i migranti avevano lanciato un Sos, invano.

Poco dopo il disastro nel canale della Manica, i due unici sopravvissuti hanno rilasciato un'intervista al media curdo iracheno Rudaw nella quale hanno rivelato di aver chiesto aiuto.

In un video pubblicato il 29 novembre, Mohammed Shekha Ahmad afferma, tra l'altro: "Abbiamo chiamato la polizia francese. Poi gli abbiamo inviato la nostra posizione e ci hanno risposto 'Siete in acque inglesi, chiamate gli inglesi'. Abbiamo chiamato i britannici, e loro ci hanno detto di chiamare i francesi". Dichiarazioni che secondo Le Monde sono state confermate dai primi elementi dell'inchiesta francese. Secondo il superstite curdo, le persone a bordo del gommone affondato erano 33.(ANSA).