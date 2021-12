Libia: ambasciatore Buccino, c'è un processo politico in atto

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "La situazione in Libia oggi rispetto al 2011 è molto cambiata: c'è un processo politico che sta andando avanti, c'è un sostegno internazionale a questo processo". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, a margine della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. Su un probabile rinvio delle elezioni previste il 24 dicembre il diplomatico ha spiegato che "anche in occasione delle elezioni nel 2012, ci fu un rinvio. La cosa importante è che c'è un processo politico, il 24 dicembre è parte di questo processo e la speranza è che il rinvio sia un rinvio di breve scadenza". La consigliera speciale dell'Onu per la Libia, Stephanie Williams, è tornata a Tripoli "sta lavorando con il pieno sostegno dell'Italia e delle Nazioni Unite", ha sottolineato Buccino.

Sull'impatto della crisi Covid nel Paese l'ambasciatore italiano ha riferito che "la pandemia ha colpito ma in modo non gravissimo forse grazie anche alla popolazione giovane e alle caratteristiche climatiche della Libia". (ANSA).