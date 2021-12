Covid: Ue, monitoreremo proporzionalità misure Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - "Con Omicron ci troviamo in una situazione in cui le autorità pubbliche devono prendere delle decisioni sulla base delle informazioni scientifiche molto limitate. Con il passare del tempo e con maggiori informazioni" disponibili "ci possiamo aspettare che le misure degli Stati convergeranno. Continueremo a monitorare la situazione ed in particolare esamineremo la proporzionalità e la brevità delle misure" prese dai vari Paesi. Così Christian Wigand, un portavoce della Commissione Ue ha risposto ad una domanda sulle misure prese dall'Italia che ha introdotto l'obbligo di tampone anche per i cittadini con green pass in arrivo dall'Ue. (ANSA).