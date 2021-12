Covid: Austria, da oggi quarantena per i non vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - Da oggi può entrare in Austria senza restrizioni solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid. Al Brennero per il momento il traffico è comunque regolare.

Le persone vaccinate (che però non hanno ancora ricevuto la terza dose) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati scatta invece una quarantena di dieci giorni. L'isolamento potrà essere interrotto dopo cinque giorni con un pcr negativo. Per i pendolari transfrontalieri basta invece il "3-G" (guariti, vaccinati oppure testati). (ANSA).