Covid: 91mila contagi in Gran Bretagna, terza dose a metà popolazione

Si stabilizzano attorno a quota 90.000 (91.743 nelle ultime 24 ore su circa 1,5 milioni di tamponi giornalieri) i contagi da Covid nel Regno Unito, alimentati da qualche settimana ormai soprattutto dall'impennata dei casi alimentati dalla nuova variante Omicron. Lo indicano i dati ufficiali, che danno tuttavia in leggero calo i morti - 44 - e in apparente frenata anche il rimbalzo dei ricoveri negli ospedali. In parallelo i vaccini volano verso l'obiettivo fissato da governo del milione di somministrazioni al giorno: con 800-900.000 terze dosi booster la cui copertura supera da oggi il 50% dell'intera popolazione over 12 del Regno. Intanto il governo non esclude un lockdown a Natale.