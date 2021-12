Cile: Ue, elezioni trasparenti, congratulazioni a Boric

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - Le elezioni in Cile sono state "trasparenti, libere e credibili". Così in una nota il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas-Seae). "L'Ue si congratula con Gabriel Boric per la sua vittoria e non vede l'ora di lavorare con la nuova amministrazione", prosegue la nota.

"L'imminente modernizzazione dell'accordo di associazione Ue-Cile del 2002 aprirà la strada all'ulteriore approfondimento della nostra cooperazione in settori quali il multilateralismo, la democrazia, la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, l'uguaglianza di genere e l'azione per il clima", prosegue il Servizio Esterno Ue.

"L'Ue ribadisce inoltre la speranza che il processo costituzionale in corso offra un'opportunità per promuovere l'unità tra tutti i cileni, rafforzare il dialogo sul futuro del paese e promuovere una società più democratica, equa, coesa e inclusiva", conclude la nota. (ANSA).