Birmania: Bbc, uccisioni di massa di civili, almeno 40 morti

L'esercito birmano ha effettuato almeno quattro uccisioni di massa di civili lo scorso luglio in cui sono morti almeno 40 uomini: è quanto emerge da un'inchiesta della Bbc che l'emittente britannica pubblica oggi sul suo sito.

L'articolo è accompagnato da un video in cui i residenti di uno dei villaggi presi di mira trovano i corpi di alcune delle vittime in una fossa comune. La Bbc cita testimoni oculari e sopravvissuti alle stragi, secondo i quali molte delle vittime sono state anche torturate. (ANSA).