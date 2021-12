++ Omicron: Raab, Gb non può escludere lockdown di Natale ++

(ANSA) - LONDRA, 20 DIC - Il governo britannico di Boris Johnson non può dare per ora "garanzie premature e rigide" sull'esclusione del ritorno a un lockdown di Natale contro la dilagante diffusione di contagi Covid alimentati dalla variante Omicron. Lo ha detto a Sky il vicepremier e ministro della Giustizia, Dominic Raab, pur precisando che una decisione "non è ancora stata presa". Secondo i media, il governo - sollecitato a reintrodurre una stretta più decisa da diversi esperti - sta al momento valutando una serie di possibili restrizioni: da un lockdown vero, a una limitazione delle presenze alle riunioni natalizie, a un coprifuoco per pub e ristoranti. (ANSA).