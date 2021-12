Cile: Piñera, mio successore sia attento alla democrazia

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 19 DIC - Il presidente uscente cileno Sebastián Piñera è stato fra i primi elettori a votare oggi a Santiago del Cile per le elezioni in cui si sceglie il suo successore per i prossimi quattro anni fra l'ultraconservatore José Antonio Kast e il leader della sinistra radicale Gabriel Boric.

All'uscita del seggio, Piñera ha invitato i cileni ad adempiere al loro dovere civico e ricordato che il candidato vincitore della contesa non deve dimenticare che "sarà il presidente di tutti i cileni e non solo di quelli che lo hanno eletto".

Il capo dello Stato ha aggiunto che qualsiasi primo cittadino del Cile "deve lavorare instancabilmente per proteggere la democrazia e la convivenza sociale, consentire a ogni connazionale di guadagnarsi il necessario per vivere, di realizzare i propri sogni e ottenere ciò che tutti vogliamo nella vita".

"Naturalmente - ha poi detto - chiamerò il presidente eletto per augurargli fortuna, saggezza, prudenza e tanta responsabilità. Gli ricorderò che essere un candidato non è la stessa cosa che essere presidente".

Infine Piñera ha fatto riferimento a dichiarazioni di quanti hanno immaginato la possibilità di "forzare" il risultato delle elezioni in un senso o in un altro, dicendosi certo che "si tratta di casi eccezionali" che costituiscono "comportamenti profondamente antidemocratici" da "condannare con forza". Ed è per questo peraltro, ha concluso, che "il Servizio nazionale elettorale (Servel) ha presentato le opportune denunce". (ANSA).