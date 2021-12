Cile: elezioni, si vota per scegliere il nuovo presidente

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 19 DIC - Si sono aperti oggi alle 8 (le 12 in Italia) In Cile i seggi per il cruciale ballottaggio fra il leader dell'ultradestra José Antonio Kast e il leader della sinistra Gabriel Boric, attraverso cui si sceglierà il successore del presidente uscente Sebastián Piñera per i prossimi quattro anni.

I media cileni hanno sottolineato che mai nella storia democratica dalla fine della dittatura del defunto generale Augusto Pinochet (1990) vi era stata una sfida per la presidenza fra un candidato così di destra, come Kast, e uno di estrema sinistra come Boric.

E' grande l'incertezza sul risultato della votazione perché gli ultimi sondaggi ufficiosi (quelli ufficiali sono proibiti da due settimane) indicano un testa a testa fra i due candidati, che sono due volti relativamente nuovi della politica cilena.

Le urne resteranno aperte per gli oltre 15 milioni di aventi diritto fino alle 18 (le 22 italiane), mentre i primi risultati significativi dovrebbero essere disponibili già un paio di ore dopo la chiusura delle operazioni di voto. (ANSA).