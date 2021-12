Usa: droga e morti per overdose, stato emergenza a San Francisco

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - Il sindaco di San Francisco dichiara lo stato di emergenza in uno delle aree della città più infestate dal crimine e dalla droga. Si tratta del quartiere di Tenderlion, da anni epicentro per lo spaccio di droga, le morti per overdose e per l'assembramento di senza tetto.

"Siamo in una crisi e dobbiamo rispondere in modo adeguato.

Troppe persone stanno morendo in queste città", ha detto il sindaco London Breed spiegando di essere arrivata a quest decisione estrema dopo aver parlato con alcune famiglie con figli che vive nell'area e che si sentono costantemente minacciate. Per il sindaco liberal di una delle città più liberal d'America la dichiarazione dello stato di emergenza è una mossa inusuale dettata però da una situazione degenerata di recente a San Francisco. (ANSA).