Brexit: si dimette il negoziatore Gb David Frost

David Frost, ministro capo negoziatore britannico per la Brexit, si è dimesso dal governo di Londra, secondo quanto riferisce il Mail on Sunday. Il giornale, che cita una importante fonte dell'esecutivo, afferma che Frost lascerà la sua carica in gennaio, dando un nuovo duro colpo al primo ministro Boris Johnson.La fonte ha affermato che Frost ha deciso di dimettersi per la sua "delusione" in merito alle politiche governative, in particolare riguardo alle nuove restrizioni contro il Covid, agli obiettivi in materia climatica e agli aumenti delle tasse. La fonte ha aggiunto che Frost ha presentato le dimissioni già una settimana fa, ma è stato convinto a rimanere al suo posto fino all'anno nuovo. Negli ultimi giorni Johnson ha già dovuto fare i conti con la rivolta di un centinaio di deputati nel voto ai Comuni sul piano B delle restrizioni anti-Covid e con un'umiliante sconfitta nell'elezione suppletiva del seggio di North Shropshire, nelle Midlands Occidentali, per duecento anni una roccaforte del partito conservatore, passata ora ai libdem