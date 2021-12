Usa: Cdc, privilegiare Pfizer e Moderna su J&J

(ANSA) - WASHINGTON, 17 DIC - I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno accolto le raccomandazioni unanime di un gruppo di esperti dell'agenzia sanitaria americana di privilegiare i vaccini Pfizer e Moderna rispetto al Johnson & Johnson in relazione al fatto che quest'ultimo offre meno protezioni e più rischi, in particolare le rare ma potenzialmente fatali trombosi. (ANSA).