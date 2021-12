Omicron: impennata di casi a Madrid, sono il 60%

(ANSA) - MADRID, 17 DIC - È già pari o superiore al 60% la percentuale di prevalenza della variante Omicron del coronavirus nei casi positivi di Covid sequenziati a Madrid: lo ha riferito l'assessore alla salute della regione della capitale spagnola, Enrique Ruiz Escudero, secondo dichiarazioni riprese da media iberici.

L'incidenza cumulativa di nuovi contagi su 14 giorni è salita in 24 ore di quasi 100 punti, arrivando a 481 ogni 100.000 abitanti, ha aggiunto Escudero. Quella registrata ieri era di 391.

La prevalenza di Omicron cresce anche in altre zone della Spagna: a Barcellona per esempio, rappresenta già circa il 25-30% dei casi riportati, riporta il quotidiano La Vanguardia.

Ritmo record nell'aumento dei nuovi contagi in regioni del nord come la Navarra e i Paesi Baschi. (ANSA).