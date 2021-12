Iraq: media, rinvenuta fossa comune Isis a nord di Baghdad

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 DIC - I resti di almeno 10 soldati iracheni uccisi dai jihadisti dell'Isis sono stati rinvenuti nelle ultime ore in una fossa comune nell'Iraq centro-settentrionale, in una zona controllata dalle forze curdo-irachene.

Lo riferisce il sito Internet della tv curdo-irachena Rudaw, secondo cui i militari erano stati uccisi nel 2018 da miliziani dello Stato islamico. L'organizzazione considerata terroristica era stata dichiarata sconfitta militarmente in Iraq nel dicembre del 2017. Ma per diversi mesi del 2018 erano rimaste sacche di resistenza in varie regioni dell'Iraq.

Secondo le fonti citate da Rudaw, la fossa comune rinvenuta nel distretto di Kifri, 230 km a nord di Baghdad, si trova vicino a una struttura che l'Isis aveva in passato usato come carcere.

L'Onu afferma che attualmente in Iraq ci sono ancora circa 200 fosse comuni contenenti i resti di circa 12mila persone.

