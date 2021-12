Energia: Scholz, percorsi Germania e Francia sono diversi

(ANSA) - BRUXELLES, 17 DIC - "Le prospettive rispetto al percorso" delle politiche energetiche "che entrambi i nostri Paesi intendono intraprendere sono leggermente diverse". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron.

"Già da tempo la Germania ha preso la decisione che l'energia nucleare non prenderà parte alla transizione energetica" ma "è importante che ognuno possa proseguire il suo cammino senza minare l'unità dell'Ue", ha aggiunto Scholz, sottolineando che "non è un compito facile, ma alla fine dovremo trovare l'unità nonostante le diverse priorità che ci siamo dati". (ANSA).