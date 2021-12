Indonesia: vulcano Semeru, oggi altre due eruzioni

(ANSA) - GIACARTA, 16 DIC - Due nuove eruzioni del vulcano Semeru hanno scosso oggi l'isola indonesiana di Giava sollevando nel cielo una gigantesca colonna di cenere seguita da una colata di lava e costringendo centinaia di soccorritori a mettersi in salvo nel panico.

Il vulcano si era risvegliato all'inizio di questo mese provocando la morte di 48 persone, mentre decine di altre risultano ancora disperse. Al momento delle eruzioni odierne le squadre di soccorso stavano scavando in cerca dei corpi dei dispersi, ma la lava e la cenere - che ha raggiunto un'altitudine di 4,5 km dalla sommità del vulcano - li hanno costretti ad abbandonare la missione.

Finora non si segnalano vittime o feriti. (ANSA).