Covid, torna il coprifuoco in Corea del Sud. Spagna, boom di vendite di auto-test

La COREA DEL SUD ritorna alle misure drastiche per contenere l'impennata di casi e di vittime del Covid-19. Il governo ha deciso di ridurre su scala nazionale a quattro il numero massimo di persone per le riunioni private e di reintrodurre il coprifuoco alle 21 negli orari di apertura di ristoranti e bar. Il premier Kim Boo-kyum, dopo l'annullamento dello schema finora seguito di 'convivenza con il Covid-19', ha affermato che le misure, in vigore da sabato fino al 2 gennaio, sono state prese quando i contagi quotidiani sono prossimi a quota 8.000, mentre il numero giornaliero delle vittime ha toccato il record a quota a 94. In base alle nuove misure, in vigore da sabato fino al 2 gennaio, l'uso di ristoranti e bar sarà limitato a un massimo di quattro persone vaccinate, mentre per i non vaccinati è previsto l'uso delle strutture da soli o attraverso l'asporto o la consegna, ha detto Kim. Anche bar, discoteche e altri luoghi di intrattenimento saranno soggetti al coprifuoco delle 21, mentre cinema, sale da concerto e internet cafè, tuttavia, saranno in grado di operare fino alle 22, ha aggiunto il premier durante una riunione nel quartier generale delle contromisure per i disastri e la sicurezza.

In SPAGNA è boom di vendite di test di auto-diagnosi del Covid nelle farmacie, mentre i contagi crescono a ritmo esponenziale: lo sottolineano alcuni dei principali media iberici oggi in edicola. Si tratta di test che si possono effettuare in casa in caso di sospetto di contagio e possono permettere di anticipare una prima diagnosi prima di quella ufficiale del sistema sanitario. Come racconta Europa Press, la vendita di questi test è aumentata del 545% nell'ultimo mese, secondo dati raccolti dalla compagnia specializzata in questo tipo di statistiche Iqvia. Stando a El Periódico de España, in diverse farmacie le scorte iniziano a scarseggiare, e alcuni importatori ammettono che c'è un problema di forniture. Esperti in malattie contagiose consultati dal quotidiano El País ricordano che questi tipi di test possono essere uno strumento utile per limitare i contagi, ma non sono la panacea, in quanto sono di scarsa efficacia nel riconoscere casi asintomatici.

La FRANCIA vieterà i viaggi non essenziali da e per il Regno Unito da sabato nel tentativo di rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo ha reso noto oggi il governo. Dalla mezzanotte di sabato ci sarà "l'obbligo di avere un motivo essenziale per viaggiare o venire dal Regno Unito, sia per i non vaccinati sia per i vaccinati. Le persone non possono viaggiare per motivi turistici o professionali", ha reso noto il governo in un comunicato, aggiungendo che i cittadini francesi e i cittadini dell'Ue potranno ancora rientrare in Francia dal Regno Unito. Questa mattina il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha anticipato le misure restrittive che Parigi si prepara ad introdurre. "Ridurremo la validità del test per venire in Francia da 48 ore a 24 ore", ha detto aggiungendo: "Limiteremo le ragioni per venire in Francia dal Regno Unito, (il viaggio) sarà limitato ai cittadini e residenti francesi e alle loro famiglie. Il turismo o i viaggi d'affari per le persone che non hanno nazionalità francese o europea o non sono residenti saranno limitati". Inoltre, ha proseguito, le persone che tornano dal Regno Unito "dovranno registrarsi su una app e dovranno porsi in autoisolamento per sette giorni in un luogo di loro scelta controllato dalle forze di sicurezza, ma questo (periodo) può essere ridotto a 48 ore se un test (anti Covid con risultato) negativo viene effettuato in Francia".

In RUSSIA nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 28.486 nuovi casi di Covid-19 e 1.133 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo anticoronavirus, ripreso dalla Tass. Secondo il centro anti coronavirus, in Russia dall'inizio della pandemia sono stati accertati 10.131.646 casi di Covid-19, inclusi 294.024 decessi.