Covid: record di contagi in Danimarca, +130% in 3 settimane

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Nuovo record, il quarto consecutivo, per l'aumento dei contagi in Danimarca, dove si registrano quasi 10 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: un picco che segna un'impennata del 128% rispetto a tre settimane fa. Secondo lo State Serum Institute nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 9.999 nuove infezioni, rispetto alle 4.390 di 21 giorni fa. Lo riportano i media danesi.

"Il contagio è purtroppo, come previsto, molto, molto alto. E non ho dubbi che saranno necessarie nuove misure per spezzare le catene del contagio", ha detto la premier Mette Frederiksen su Facebook.

"La Commissione epidemica si sta preparando e non appena potremo dire di più, ovviamente lo faremo" ha aggiunto, invitando alla vaccinazione con la terza dose: "Prima si fa, meglio è". (ANSA).