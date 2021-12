Australia: vento solleva castello gonfiabile, 5 bimbi morti

Cinque bambini australiani sono morti questa mattina in una scuola elementare di Devonport, in Tasmania, durante una festa di fine anno mentre giocavano su un castello gonfiabile sollevato da una raffica di vento: i piccoli sono precipitati al suolo da un'altezza di circa dieci metri. Lo ha reso noto la polizia.

Quattro di loro (due maschi e due femmine) sono deceduti sul colpo mentre un quinto è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche ed è morto successivamente. Altri quattro bimbi rimasti feriti nell'incedente si trovano in ospedale.