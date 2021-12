Gb: pranzo Natale a Windsor, regina deve ancora decidere

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - La regina Elisabetta deve ancora prendere una decisione definitiva sul tenere o meno il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) al castello di Windsor a causa dei timori sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus in Gran Bretagna. E' quanto riporta l'agenzia di stampa PA, secondo cui Elisabetta sarebbe ben desiderosa di poter ospitare l'evento che l'anno scorso era stato cancellato a causa della pandemia.

Stando al tabloid Sun, ci sono il principe Carlo e Camilla fra i circa 50 invitati per la festa, già organizzata nei minimi dettagli. Sicuramente nella scelta se tenere o meno il pranzo contano anche i rischi di un possibile contagio che potrebbe correre la sovrana con così tante persone presenti. Elisabetta ha trascorso un lungo periodo di riposo imposto dai medici di corte in cui si è limitata a lavori leggeri nel castello di Windsor e a rarissimi incontri istituzionali di persona. Fra questi quello avvenuto oggi con Haitham bin Tariq al Said, il sultano dell'Oman. (ANSA).