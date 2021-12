Gb: media, rivolta Tory è 'duro colpo' a leadership Johhson

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - Un "duro colpo" alla leadership di Boris Johnson. Il giudizio dato dal quotidiano filo-conservatore Daily Telegraph sulla massiccia 'rivolta' contro il premier britannico, la più numerosa da quando è in carica, consumatasi ieri alla Camera dei Comuni con 99 deputati Tory che hanno votato contro le misure anti-Covid del piano B, in particolare il green pass per i grandi eventi al chiuso, è unanime sui media del Regno Unito. Il Financial Times descrive il voto sulle restrizioni come la "più grande battuta d'arresto" per il primo ministro. Mentre il Guardian sottolinea come sia sempre più debole la "presa" di Johnson sul suo partito conservatore, in particolare a seguito dei tanti passi falsi compiuti nelle ultime settimane, dallo scandalo (sleaze) con la pessima gestione del caso di Owen Paterson, l'ex ministro dimessosi da deputato Tory dopo che il governo aveva tentato di salvarlo dalla sospensione inflitta per consulenze d'oro dall'organo disciplinare di Westminster, per arrivare ai party di Natale organizzati un anno fa dai funzionari a Downing Street in presunta violazione delle allora vigenti misure anti-coronavirus. Il Times sottolinea come almeno uno dei deputati ribelli abbia avvertito che il primo ministro potrebbe ora dover affrontare una sfida alla leadership. Di sicuro il Question Time di oggi ai Comuni è un momento importante in cui si può comprendere la reazione di Johnson alla ribellione interna ma la vera prova per lui arriva domani con l'elezione suppletiva del seggio di North Shropshire, Inghilterra occidentale, innescata proprio dalle dimissioni di Paterson, ormai sorta di 'nemesi' per il primo ministro. Soprattutto perchè i Tory rischiano di perderlo, coi libdem dati per favoriti. (ANSA).