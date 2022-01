Cina: esplosione in una mensa, almeno 20 intrappolati

Almeno 20 persone sono rimaste intrappolate dopo un'esplosione nella mensa di un edificio che ospita uffici governativi nella città cinese di Chongqing nel sud-ovest del Paese, riferiscono media statali in Cina. L'esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno e si sospetta sia stata causata da una fuga di gas.

L'esplosione ha provocato crolli nell'edificio. Le autorità hanno inviato sul posto circa 260 soccorritori e 50 veicoli, stando ai media di Stat, secondo cui le cause dell'esplosione sono adesso oggetto di indagine. Un video pubblicato sul profilo ufficiale di vigile del fuoco sul social cinese Weibo mostra soccorritori vestiti in arancione con elmetti che scalano di fatto i detriti. L'agenzia di stampa cinese Xinhua riferisce che alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale.