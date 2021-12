Spagna: si dimette il sindaco di Siviglia, subentra un vice

L'attuale sindaco di Siviglia, quarta città della Spagna per popolazione, ha annunciato che lascerà il suo incarico il prossimo 7 gennaio. Il socialista Juan Espadas, primo cittadino di Siviglia dal 2015 e segretario generale del Partito Socialists spagnolo nella regione dell'Andalusia dall'estate scorsa, ha reso noto la sua decisione in una conferenza stampa con media locali. La sua intenzione, ha spiegato, è concentrarsi sugli impegni con il partito: Espadas aspira a vincere le prossime elezioni regionali come candidato socialista. Inoltre, è previsto che diventi senatore nazionale, aggiunge la stampa spagnola.

Al suo posto, ha aggiunto il sindaco di Siviglia, diventerà primo cittadino uno dei suoi vice, l'attuale assessore all'urbanistica, al turismo e alla cultura Antonio Muñoz.