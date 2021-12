Spagna: Saragozza in allerta per la piena del fiume Ebro

(ANSA) - MADRID, 14 DIC - Massima allerta nella città spagnola di Saragozza (nordest) per la piena del fiume Ebro, che minaccia allagamenti e danni ingenti dopo che un'ondata di maltempo ha già provocato grossi problemi in diverse zone del nord del Paese nei giorni scorsi.

Come spiegano i media locali, i tecnici prevedono che il momento di piena massima sarà raggiunto dall'Ebro nel pomeriggio. Per il momento, fa sapere il Comune della città di circa 680.000 abitanti, non sono stati notificati "Incidenti gravi": ma non si escludono ancora problemi per il traffico.

Allerta anche per alcune altre località della zona. In alcune delle zone colpite dal maltempo degli ultimi giorni - che ha provocato già due morti in Navarra - è prevista per oggi la visita del premier spagnolo, Pedro Sánchez. (ANSA).