Eruzione Canarie: cenere provoca stop a voli a La Palma

(ANSA) - MADRID, 14 DIC - La presenza di cenere vulcanica a La Palma (Canarie), dove è in corso un'eruzione, ha portato alla sospensione dei voli in partenza o in arrivo previsti in mattinata sull'isola. Lo si apprende dal sito di Aena, la società che gestisce gli aeroporti spagnoli.

Sui propri social, la compagnia aerea Binter ha reso noto che i voli che opera sono sospesi almeno fino alle ore 13 di oggi.

Questo tipo di problema per i trasporti aerei da e verso La Palma si è ripetuto più volte da quando il vulcano di Cumbre Vieja è entrato in eruzione lo scorso 19 settembre. (ANSA).