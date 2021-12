Austria: autista scuolabus aggredisce sanitario su ambulanza

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - "Ho un problema con i lampeggianti blu". Si è giustificato così l'autista di uno scuolabus che lunedì mattina a St. Johann, nel Tirolo austriaco, mentre stava portando a scuola 24 alunni, ha urtato prima volontariamente un'ambulanza per poi aggredire l'autista del mezzo di soccorso con un coltello. L'autista dello scuolabus è stato arrestato.

L'ambulanza aveva il lampeggiante acceso, ma a causa del traffico mattutino si è dovuta fermare. In questo momento è stata tamponata dallo scuolabus. L'autista è sceso dal pullmino e ha aggredito con un coltello a serramanico l'uomo al volante dell'ambulanza che fortunatamente è riuscito a schivare il colpo, rimanendo ferito solo in modo lieve. Nel frattempo il medico dell'ambulanza ha fatto scendere i bambini dallo scuolabus, prima che l'autista risalisse e proseguisse il suo viaggio come se nulla fosse. Dopo una decina di minuti è stato però fermato da una pattuglia di polizia. (ANSA).