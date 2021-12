Tunisia: Saied, parlamento sospeso fino a fine 2022

(ANSA) - TUNISI, 13 DIC - Il presidente della Tunisia Kais Saied ha esteso la sospensione del Parlamento, decisa a luglio, fino alle elezioni legislative del 17 dicembre 2022. In un discorso alla nazione, Saied ha anche annunciato l'avvio dal 1 gennaio di una serie di "consultazioni" popolari su delle riforme costituzionali ed elettorali che saranno poi sottoposte a referendum il 25 luglio 2022. Il presidente tunisino Kais Saied lunedì ha esteso la sospensione del Parlamento, che ha deciso a luglio, fino alle nuove elezioni legislative del 17 dicembre 2022. In un discorso alla nazione, il signor Saied ha anche annunciato l'organizzazione dal 1 gennaio di una serie di "consultazioni" popolari relative in particolare a emendamenti costituzionali ed elettorali che saranno poi sottoposte a referendum il 25 luglio 2022. (ANSA).