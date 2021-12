Pechino contro il G7: 'Infanga l'immagine della Cina e divide il mondo'

Pechino ha condannato il G7 all'indomani del vertice di Liverpool dei ministri degli Esteri, denunciando "interferenze in affari interni", "la diffamazione dell'immagine e degli interessi" della Cina e "il tentativo di dividere il mondo".

Il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, ha esortato Usa, Gran Bretagna e tutti gli altri Paesi ad "abbandonare la mentalità da Guerra Fredda, correggere la pratica di tracciare linee con ideologie, praticare il vero multilateralismo e fare qualcosa di utile per mantenere l'unità internazionale e rispondere congiuntamente alle sfide globali, invece di dividere il mondo".

Intanto, il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin avranno un incontro video mercoledì 15 dicembre, secondo quanto ha annunciato la direttrice del Dipartimento informazione del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Durante l'incontro, Xi e Putin "esamineranno le relazioni bilaterali e i risultati della cooperazione di quest'anno, elaboreranno un piano di alto livello per lo sviluppo dei legami bilaterali per il prossimo anno e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali di interesse comune", ha aggiunto nel briefing quotidiano il portavoce dello stesso ministero, Wang Wenbin.

Putin ha parlato del suo rammarico per la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991 e ha rivelato di aver dovuto lavorare come tassista a quell'epoca per integrare il suo reddito. "È stata una disintegrazione della 'Russia storica' sotto il nome di Unione Sovietica", ha detto Putin ricordando i fatti che portarono alla caduta dell'Urss, di cui in questi giorni corre il 30esimo anniversario. È noto che Putin consideri quel crollo come una tragedia, ma le osservazioni sulle sue difficoltà personali in quel periodo sono nuove. "A volte ho dovuto guadagnare soldi extra", ha detto. "Voglio dire, guadagnare soldi extra in auto, come autista privato. È spiacevole parlarne, ad essere onesti, ma purtroppo è stato così", ha dichiarato Putin in un documentario dedicato alla storia contemporanea della Russia trasmesso su Rossiya 1.