Olanda: accordo per governo di coalizione dopo 271 giorni

(ANSA) - L'AIA, 13 DIC - I partiti in Olanda hanno raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione dopo 271 giorni.

Lo riferiscono i media locali. Il negoziato più lungo della storia dei Paesi Bassi consegnerà a Mark Rutte il quarto mandato da premier. La coalizione di governo sarà formata da quattro partiti: il Partito popolare per la liberta' e la democrazia (Vvd) dell'attuale capo del governo, il Cda (cristiano-democratici), il D66 (socialiberali) e il Cu (Unione cristiana). (ANSA).