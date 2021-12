Eruzione Canarie: revocato ordine di stare a casa in 3 comuni

(ANSA) - MADRID, 13 DIC - Le autorità delle Canarie (Spagna) hanno ritirato l'ordine di chiudersi in casa emesso stamattina per i residenti di tre comuni di La Palma, isola colpita da un'eruzione vulcanica, dopo il rilevamento di alti valori di anidride solforosa (So2).

La decisione è stata assunta dopo che la qualità dell'aria è migliorata "notevolmente", hanno spiegato i responsabili del piano d'emergenza per questa calamità naturale. La situazione rimane sotto stretta osservazione, hanno aggiunto.

Nei tre comuni citati ci sono circa 33.000 residenti, secondo dati dell'Istituto Nazionale di Statistica riportati dai media iberici. (ANSA).