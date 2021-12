Tory su video Johnson, 'deve salvare la sua posizione'

Secondo l'ex sottosegretario britannico per la Brexit, il conservatore Steve Baker, il primo ministro Boris Johnson deve "prendere in mano" la situazione, "la gente deve avere fiducia nel fatto che ci siano delle regole uguali per tutti" e il premier deve fare in modo che ciò accada.

"Deve salvare la sua posizione - ha detto Baker alla Bbc - e lo deve fare adesso".

E' una delle molte reazioni in queste ore alla prima pagina del Sunday Mirror con la notizia del video in cui si vede Johnson partecipare ad un quiz natalizio lo scorso anno.

Immagini che gettano benzina sul fuoco delle polemiche sulla gestione dell'emergenza covid da parte del governo britannico e sull'applicazione di regole e restrizioni per contrastare la pandemia, proprio quando nel Paese è scattato il 'piano B' contro la variante Omicron e si rischia di ricorrere a breve anche ad un 'piano C'. Secondo Baker "non si può andare avanti così", ma per il parlamentare conservatore ciò non vuol dire chiedere la testa di Johnson, "non ne chiedo assolutamente le dimissioni. n on farebbe bene al Paese una battaglia per la leadership adesso" ma insiste sul fatto che Johnson "deve mettere a posto le cose".