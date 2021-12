Omicron: Inghilterra apre prenotazioni booster per over-30

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - In Inghilterra tutte le persone con 30 o più anni da domani potranno prenotare la terza dose di vaccino contro il Covid-19 presso il servizio prenotazioni dell'Nhs, il servizio sanitario pubblico, purché siano trascorsi due mesi dalla seconda dose, in modo da ricevere il booster trascorsi almeno 91 giorni da essa. Un'accelerazione impressa dai timori legati all'aumento vertiginoso dei contagi da variante Omicron nel Regno Unito, specialmente in Inghilterra.

