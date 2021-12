La Nuova Caledonia vota No all'indipendenza dalla Francia

(ANSA) - NOUMEA, 12 DIC - La Nuova Caledonia ha votato 'No' all'indipendenza dalla Francia. E'' quanto emerge dai dati parziali del referendum tenuto oggi.

Il risultato di questo terzo referendum che respinge l'autodeterminazione della Nuova Caledonia era previsto dopo che gli indipendentisti avevano invitato al boicottaggio delle urne per protesta contro il governo di Parigi.

Quest'ultimo, infatti, aveva rifiutato di rinviare la consultazione a causa della pandemia che imperversa nell'isola.

Secondo i primi dati, soltanto il 50-55% degli aventi diritto è andato a votare, una cifra nettamente inferiore agli analoghi scrutini del 2018 e 2020, che pure videro entrambi la vittoria del "no". (ANSA).