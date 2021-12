Israele: i familiari di Netanyahu privati della scorta

(ANSA) - TEL AVIV, 12 DIC - Da domani, per la prima volta negli ultimi 12 anni, i familiari dell'ex premier israeliano Benyamin Netanyahu non avranno più la scorta dei servizi segreti né potranno più usufruire di auto di servizio. Lo ha deciso oggi una apposita commissione ministeriale che ha precisato di essersi consultata "con lo Shin Bet (sicurezza interna, ndr), con il Mossad, con la polizia e con il Consiglio per la sicurezza nazionale".

Durissima la reazione dell'ex premier, secondo cui in questo modo "viene messa a repentaglio la vita di mia moglie Sarah e dei miei figli Yair e Avner". "Chiunque abbia occhi per vedere - ha aggiunto - può constatare la potenza dell'incitamento e delle minacce contro di loro rilanciate sulle reti sociali".

Secondo l'ex premier, si tratta di una "decisione scandalosa, di carattere politico", dettata a suo parere da "una avversione personale" verso di lui.

Nei confronti dell'ex premier le severe misure di sicurezza restano invece inalterate. (ANSA).