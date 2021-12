Dal G7 monito alla Russia: 'Conseguenze enormi se invadesse l'Ucraina'

La Russia si espone a "conseguenze enormi" in caso di invasione dell'Ucraina, ha messo in guardia il capo della diplomazia britannica Liz Truss in occasione della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool, in Inghilterra. Dall'incontro a Liverpool è emersa "la voce molto unita dei paesi del G7 che rappresentano il 50% del PIL mondiale e che sono molto chiari sul fatto che ci sarebbero conseguenze enormi per la Russia nel caso di incursione in Ucraina", ha commentato Truss

Quanto ai negoziati in corso a Vienna sono "l'ultima possibilità per l'Iran" di presentare una soluzione "seria" e di salvare così l'accordo sul nucleare, ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, intervenendo alla ministeriale del G7.

"Come Italia abbiamo ribadito che il multilateralismo è il minimo comune denominatore del nostro approccio ai temi di politica estera. E sul multilateralismo dobbiamo continuare a investire". Questo il post su Facebook del ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla seconda giornata di lavori del G7 Esteri a Liverpool.