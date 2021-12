ANSA-BOX/ Chris Wallace dice addio a Fox News e passa alla Cnn

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - Notizia bomba nel mondo dei media Usa. Chris Wallace, uno dei volti più noti della televisione americana, divenuto famoso per le sue interviste rigorose ed imparziali, dopo 18 anni ha detto addio a Fox News per passare alla rivale Cnn. Il giornalista, 74 anni, figlio d'arte (il padre Mike Wallace è stato per 37 anni il volto della Cbs) entrerà a far parte del team del nuovo canale streaming Cnn+ , al via ai primi del prossimo anno. "Dopo 18 anni questa è l'ultima mia volta su Fox", ha detto chiudendo il suo seguitissimo show settimanale in onda la domenica mattina, 'Fox News Sunday'. "Ma ci rivedremo presto", ha aggiunto. Detto fatto: subito dopo l'annuncio dell'ingaggio da parte della Cnn: "Sono emozionato di far parte della nuova avventura di Cnn+ e, dopo anni e anni di televisione, non vedo l'ora di avventurarmi ad esplorare un nuovo mondo, quello dello streaming", ha commentato Wallace, promettendo ancora molte delle sue famose interviste. Come quelle senza peli sulla lingua o timori reverenziali a Vladimir Putin o a Donald Trump, passando per Barack Obama. E la sua reputazione è stata costruita proprio per non fare sconti a nessuno, democratici e repubblicani, conservatori e progressisti.

Proprio grazie a queste sue interviste si è guadagnato una stima bipartisan. E' l'unico volto noto di Fox a non aver preso negli ultimi anni la deriva estremista e trumpiana di molti dei suoi colleghi, come Tucker Carlson , ean Hannity o Maria Bartiromo. Forse stanno proprio qui le ragioni del suo addio.

Anche se nel salutare Wallace ha sottolineato come "diciotto anni fa Fox mi promise di non interferire mai con la mie scelte su chi invitare e quali domande fare. Ha mantenuto la promessa.

E' stato un grande viaggio". (ANSA).