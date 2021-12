Almeno 83 morti accertati per tornado Usa, decine i dispersi

(ANSA) - MAYFIELD, 12 DIC - Sono almeno 83 i morti accertati, mentre decine di persone sono ancora disperse - il loro numero è tuttora imprecisato - dopo la devastante serie di tornado che ieri ha colpito sei stati degli Usa. Lo fanno sapere i servizi di soccorso. Interi centri abitati sono stati devastati, alcuni praticamente rasi al suolo, come la cittadina di Mayfield, in Kentucky.

"Ancora non sappiamo quante vite umane siano andate perdute né l'ampiezza dei danni", aveva commentato in serata il presidente americano Joe Biden, promettendo che lo stato federale avrebbe fatto "tutto il possibile per aiutare". (ANSA).