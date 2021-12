New York reintroduce l'obbligo della mascherina al chiuso

(ANSA) - WASHINGTON, 10 DIC - La governatrice di New York, Kathy Hochul, di fronte all'aumento dei contagi nello stato ha introdotto nuovamente l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso. La norma scatterà da lunedì 13 dicembre e durerà almeno fino al 15 gennaio 2022. Per chi trasgredisce ci sono multe fino a 1.000 dollari e il rischio di sanzioni penali.

Dal ponte del Thanksgiving il numero dei casi di Covid a New York è aumentato del 43% e le ospedalizzazioni sono cresciute del 29%. (ANSA).