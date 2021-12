India, trisnonna di 104 anni impara e a leggere e scrivere

(ANSA) - NEW DELHI, 11 DIC - A 104 anni, Kuttiyamma, una trisnonna che vive in Kerala, nel sud dell'India, ha soddisfatto il desiderio di tutta la vita: imparare a leggere e a scrivere.

"Avrei voluto studiare e diventare un'insegnante", ha detto ai giornalisti che sono andati a incontrarla nella casa dove vive, accudita dai bisnipoti, "ma non sono mai andata scuola: un matrimonio precoce e gli impegni della famiglia me lo hanno impedito".

Il sogno si è fatto realtà quando la donna ha saputo di un programma del governo per l'alfabetizzazione degli anziani.

"Avevo tentato di seguire i compiti dei nipoti di casa, e a sbirciare nei loro libri, ma non capivo nulla", ha raccontato, "loro studiano l'inglese, mentre io parlo solo il malayam, la nostra lingua locale. È stato allora che una maestra ha saputo del mio sogno: mi ha portato lei i libri in malayalam e mi ha iscritta al corso".

Malferma sulle gambe, e ormai completamente priva di denti, in appena un anno, la nonnina non ha solo ha imparato a leggere, ma si è guadagnata una "pagella" invidiabile: all'esame nazionale di alfabetizzazione ha ottenuto 89 punti su 100.

(ANSA).