Commemorate vittime a 3 anni da attentato mercatino Strasburgo

(ANSA) - STRASBURGO, 11 DIC - Familiari delle vittime, sopravvissuti e alcuni parlamentari francesi, fra cui il primo ministro, Jean Castex, hanno ricordato in una cerimonia i 5 morti e i molti feriti dell'attentato terroristico dell'11 dicembre del 2018 al mercatino di Natale di Strasburgo. Nella strage, compiuta da un uomo armato al grido di "Allahu akhbar!", morì anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi.

"Tre anni sono passati e ci vogliono molta forza e molto coraggio dopo l'attentato per superare il trauma", ha dichiarato Martine Winterberger, ferita nell'attentato, leggendo un testo scritto collettivamente dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime. "All'opposto dell'odio, noi abbiamo scelto la vita, la pace, la speranza, la fratellanza e la condivisione. Ci resta da trovare la strada della resistenza per provare a comporre il trauma".

Il premier Castex, la sindaca ecologista della città alsaziana, Brigitte Klinkert, la prefetta del Basso Reno, Josiane Chevalier, hanno deposto rose bianche sulla stele che commemora la strage. (ANSA).