India: Rajasthan cambia divise scuola,'via colori paramilitari'

NEW DELHI, 10 DIC - Lo stato del Rajasthan ha deciso di modificare le uniformi degli scolari di tutte le scuole pubbliche, sostituendole con modelli identici, ma di colore diverso.

Le divise indossate fino ad oggi erano state introdotte nel 2017 dal precedente governo, che era a maggioranza Bjp: camicie e tuniche marrone chiaro, di un tono più scuro i pantaloni e le gonne. Il governo, guidato dal partito del Congresso, aveva fatto osservare che questi colori dell'uniforme avevano forti somiglianze con quella dei volontari della RSS, la tentacolare organizzazione paramilitare di tendenza estremista induista, che molti descrivono come ispirata alle SS.

Le nuove divise avranno i toni del blu e del grigio. Lo Stato offre l'uniforme gratuita a tutti gli allievi della scuola primaria, fino alla classe ottava, la nostra terza media. Gli studenti delle superiori, invece, devono pagare la divisa; per fronteggiare le obiezioni delle famiglie, il governo ha annunciato un contributo di 600 rupie per ciascuno studente.

