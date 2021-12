India, amb. de Luca a cerimonia funebre per generale Rawat

(ANSA) - NEW DELHI, 10 DIC - Vincenzo de Luca, Ambasciatore d'Italia in India, ha preso parte questa mattina a New Delhi alla cerimonia d'onore per la morte del capo di Stato maggiore della Difesa indiana, Bipin Rawat, avvenuta in un incidente di elicottero. L'Ambasciatore, che era accompagnato dall'addetto per la Difesa Fabrizio Falzi, ha descritto su Twitter la manifestazione come "molto toccante".

Ieri, l'Ambasciata d'Italia aveva espresso le condoglianze del nostro paese "al governo indiano, al ministero della Difesa e all'esercito indiano".

L'Ambasciatore ha ricordato che "Il capo di Stato maggiore Rawat aveva lavorato intensamente per rilanciare il partenariato tra Italia e India nel settore della Difesa".

Un imponente corteo scortato dai più alti ufficiali dei tre corpi d'armata indiani, è partito dall'abitazione del Generale Rawat per raggiungere il luogo della cremazione, che avverrà nel pomeriggio, dopo gli ultimi riti. (ANSA).