Usa: bufera su deputata destra, figli coi fucili in foto Natale

(ANSA) - WASHINGTON, 08 DIC - Nuova bufera sulla giovane deputata del Congresso americano, Lauren Boebert, per aver postato una foto con in suoi quattro bambini che davanti all'albero di Natale imbracciano dei fucili con tanto di mirino da cecchino. "I Boeberts ti coprono le spalle Thomas Massie. Non risparmieremo munizioni per te", il tweet della esponente della estrema destra. Il riferimento è all'altro deputato repubblicano che giorni fa ha postato una fotografia simile con tutta la famiglia armata davanti l'albero, e sotto la scritta "Buon Natale". Il tutto a solo pochi giorni dall'ennesima tragedia delle armi negli Usa, con cinque teenager uccisi a scuola da un loro compagno quindicenne.

Boebert già nei giorni scorsi era finita nell'occhio del ciclone per aver ironizzato sulla deputata democratica di origini musulmane Ilahn Omar definendola una 'suicide bomber', un'attentatrice suicida. Ora la speaker della Camera Nancy Pelosi ha chiesto di valutare se sia il caso di ritirare tutti gli incarichi che Boebert ha in alcune commissioni. Duro l'attacco a Boebert della deputata della sinistra democratica Alexandria Ocasio-Cortez che accuse i repubblicani di alimentare la cultura della violenza e della guerra. (ANSA).